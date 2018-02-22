Burnuyla yıllarca alay ettiler, herkesin sesi oldu

Dünyanın her yerinden birçok kişi burunlarının fotoğrafını gönderiyor

Güzellik artık tabu olmaktan çıkmalı!

1 / 8 İngiliz gazeteci Radhika, dayatılan güzellik algısını yıkmak için #SideProfileSelfie kampanyasını başlatarak gündeme oturdu.

2 / 8 Büyük ve kemerli burnu yüzünden bugüne dek toplumun alaycı davranışlarıyla karşı karşıya kalan ve burnundan nefret eden Sanghani, artık kendisiyle barıştığını ve herkesin de kendisini sevmesi gerektiğini söylüyor.

3 / 8 ''Umarım bu kampanya, benim gibi burunları yüzünden sorun yaşayan insanlara yardımcı olur ve kendilerini sevmeye başlarlar'' diye konuşan Radhika'ya birçok kadın fotoğraflarını göndererek destek oluyor.

4 / 8 Sanghani, bu algının Hollywood ve moda endüstrisinde de yankı uyandırmasını bekleyerek ''güzellik tabu olmaktan çıkmalı'' diye ekliyor.

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