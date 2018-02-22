KADIN

Burnuyla yıllarca alay ettiler, herkesin sesi oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.02.2018 11:41 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşayan gazeteci Radhika Sanghani, burunları sebebiyle kendini kötü hissedenleri cesaretlendirecek bir kampanya başlattı, #sideprofileselfie etiketiyle yapılan paylaşımlar art arda gelmeye başladı.

Dünyanın her yerinden birçok kişi burunlarının fotoğrafını gönderiyor

Güzellik artık tabu olmaktan çıkmalı!

1 / 8

İngiliz gazeteci Radhika, dayatılan güzellik algısını yıkmak için #SideProfileSelfie kampanyasını başlatarak gündeme oturdu.
2 / 8

Büyük ve kemerli burnu yüzünden bugüne dek toplumun alaycı davranışlarıyla karşı karşıya kalan ve burnundan nefret eden Sanghani, artık kendisiyle barıştığını ve herkesin de kendisini sevmesi gerektiğini söylüyor.
3 / 8

''Umarım bu kampanya, benim gibi burunları yüzünden sorun yaşayan insanlara yardımcı olur ve kendilerini sevmeye başlarlar'' diye konuşan Radhika'ya birçok kadın fotoğraflarını göndererek destek oluyor.
4 / 8

Sanghani, bu algının Hollywood ve moda endüstrisinde de yankı uyandırmasını bekleyerek ''güzellik tabu olmaktan çıkmalı'' diye ekliyor.
5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

sdd

sdd
Son zamanlarda oldukça gündemde olan La Casa De Papel dizisinin oyuncusu Nairobi de burun şekliyle sosyal medyada gündemi bir hayi meşgul etmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burun #sideprofileselfie Radhika Sanghani

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a şarkılı mesajı binlerce kez izlendi

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a şarkılı mesajı binlerce kez izlendi

Volkan Konak'a saldırı olayında yeni gelişme

Volkan Konak'a saldırı olayında yeni gelişme

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Hamdi Alkan'dan Zeynep Alkan yorumu

Hamdi Alkan'dan Zeynep Alkan yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafalarını ellerine alıp yürüdüler

Kafalarını ellerine alıp yürüdüler

Bir bu eksikti! Vajina peruğu takmak moda oldu

Bir bu eksikti! Vajina peruğu takmak moda oldu

Kıyafetleriyle ilgili ağır eleştirilere maruz kalan güzeller güzeli Hadise hangi kıyafetini nereden, kaça almış?

Kıyafetleriyle ilgili ağır eleştirilere maruz kalan güzeller güzeli Hadise hangi kıyafetini nereden, kaça almış?

Lavanta yağı nasıl yapılır?

Lavanta yağı nasıl yapılır?

Sığır çobanlarından ilham alınmış! 450 TL'ye satılan kot pantolonu giymek cesaret işi

Sığır çobanlarından ilham alınmış! 450 TL'ye satılan kot pantolonu giymek cesaret işi

Saatine dikkat! Güzellik uykusunu atlamayın

Saatine dikkat! Güzellik uykusunu atlamayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.