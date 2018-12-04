Burnumuzun en iyi arkadaşı kim?

Hayatta birbirini çok iyi bir şekilde tamamlayarak, mükemmel bir ortaklık yapan bazı ikililer vardır. Örneğin köfte ile patates, kalem ile kağıt, kaş ve göz, siyah ve beyaz, beden ve ruh gibi…

Bu ortaklıklardan hiçbirinde biri, diğeri olmadan düşünülemez. Şimdi ilgi alanımızı yüzümüze çevirelim. Hiç düşündünüz mü yüzünüzün tam ortasında bulunan burnumuzun tamamlayıcısı hangi organdır diye?

Birçoğumuz bu sorunun yanıtına burnun hemen altında bulunan ağzımız, yanıtını verse de, yan profilden kendinize baktığınızda sorunun cevabını hemen bulacaksınız.

Burnunuzun En İyi Tamamlayıcısı “Çene” dir.

Bazı Burunlar Neden Çok Büyük?

Çene, sıklıkla hastaların ilgi alanında içinde değildir. Burnunun çok büyük olduğunu düşünen bir hasta, aslında çenesinin küçük olduğunun farkında değildir.

Ancak burun ve çene ikilisinden birinde eksiklik olduğunda, diğeri çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Eğer hastanın çenesi olması gerekenden daha küçük ve gerideyse, burun daha fazla ön plana çıkacak demektir. Eğer bir de kişide karakteristik olarak büyük ve kemerli bir burun varsa, bu problem çok daha büyükmüş gibi görünür. Hastamız burnunu daha fazla kafaya takar ve çenesini ya da yüzünün uyumunu iyice unutur.