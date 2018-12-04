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Burnumuzun en iyi arkadaşı kim?

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu
ESTETİK HABERLERİ  | 03.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaoğlu, burun estetiği ameliyatlarında yüz ile uyumlu sonuç elde etmenin önemini anlatan önemli açıklamalarda bulundu.

Burnumuzun en iyi arkadaşı kim?

Hayatta birbirini çok iyi bir şekilde tamamlayarak, mükemmel bir ortaklık yapan bazı ikililer vardır. Örneğin köfte ile patates, kalem ile kağıt, kaş ve göz, siyah ve beyaz, beden ve ruh gibi…

Bu ortaklıklardan hiçbirinde biri, diğeri olmadan düşünülemez. Şimdi ilgi alanımızı yüzümüze çevirelim. Hiç düşündünüz mü yüzünüzün tam ortasında bulunan burnumuzun tamamlayıcısı hangi organdır diye?

Birçoğumuz bu sorunun yanıtına burnun hemen altında bulunan ağzımız, yanıtını verse de, yan profilden kendinize baktığınızda sorunun cevabını hemen bulacaksınız.

Burnunuzun En İyi Tamamlayıcısı “Çene” dir.

Bazı Burunlar Neden Çok Büyük?

Çene, sıklıkla hastaların ilgi alanında içinde değildir. Burnunun çok büyük olduğunu düşünen bir hasta, aslında çenesinin küçük olduğunun farkında değildir.

Ancak burun ve çene ikilisinden birinde eksiklik olduğunda, diğeri çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Eğer hastanın çenesi olması gerekenden daha küçük ve gerideyse, burun daha fazla ön plana çıkacak demektir. Eğer bir de kişide karakteristik olarak büyük ve kemerli bir burun varsa, bu problem çok daha büyükmüş gibi görünür. Hastamız burnunu daha fazla kafaya takar ve çenesini ya da yüzünün uyumunu iyice unutur.

Altın Orana Giden Yol Çene-Burun Uyumu İle Başlar!

Biz cerrahlar yüzde daha uyumlu bir görüntü yakalamak için her zaman burun planlamasını tüm yüzün özelliklerini göz önüne alarak yaparız. En çok da “Çene”nin görünümünü oyun planının içine katarız. Yukarıdaki verdiğim örnekte burun bir miktar küçültülüp, çene de bir miktar büyütülürse yüz çok daha uyumlu bir görünüme kavuşabilir. İkili uygulama sonrasındaki mutluluk ve pozitif değişim ise hastaların tahmin ettiğinden de fazla olur. Yani 1+1= 3 olur.

Çene implantı uygulaması tek başına da yapılabileceği gibi, sıklıkla burun estetiği operasyonları ile kombine olarak uygulanır. Çene implantını gözünüzde büyütmenize gerek yok. Ameliyat süresini sadece 20-25 dakika kadar uzatır. Hastalar ilk 2-3 gün hafif bir gerginlik hissinin ardından çenelerinde bir implant olduğunu unutarak hayatlarına devam ederler.

Uyum içinde bir çene hattı ve burun kavisi güzellik algısında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hollywood’da güzelliklerini beğendiğimiz birçok ünlü ismin sırrı da, çene ve burun uyumunu yakalamış olmasıdır.

www.gurkankayabasoglu.com


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burun estetiği estetik

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