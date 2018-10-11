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Burnundan çıkan şey şoke etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

Burnunda garip bir hareketlilik hisseden hasta doktora göründü.

Doktor ise ufak bir operasyon yaptı.

Yüzerken burnuna kaçan şey doktorları bile şaşırttı

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İşte o operasyondan kareler.
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