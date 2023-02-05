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Mağaza açılışında izdiham! Ucuz ürün için birbirlerini ezdiler

05.02.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışı, alışıldık görüntülere sahne oldu. Açılış nedeniyle fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi.

Mağaza açılışında izdiham! Ucuz ürün için birbirlerini ezdiler

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde bulunan bir zücaciye mağazasının açılışına özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilerek indirim yapılınca izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

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Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar, kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı.

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Binlerce vatandaş kapıları zorlarken, bir kadının izdiham sırasında yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa izdiham

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