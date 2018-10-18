Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler korkup kaçtı.

Küçük çocuk, “Okuldan çıktım, arkadaşlarımla eve gidiyordum. 4 tane köpek önüme çıktı. Arkadaşlarım kaçınca ben de kaçtım. Köpekler beni yakalayıp defalarca ısırdı. Ben onlardan kurtulup kaçtım, eve geldim. Çantamı orada unutmuşum. Babam beni hastaneye götürdü. O an çok korktum. Okuldan eve giderken sürekli köpekler önümüze çıkıyor” dedi.

'YAVRUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Baba Abdullah Fidan ise. “Çocuğum okuldan çıkıp eve giderken yolda 4-5 tane köpeğin saldırısına uğramış. Bu bölgede 7 tane okul var. Burada sürüler halinde köpekler dolaşıyor. Bu bölgede çiftliğe benzeyen birkaç ev de var. Burada köpekler çok. Bu köpeklerin adı sahipli, ama hepsi dışarıda. Köpekler çocuğumu kalbinin üzerinden ısırmış. Yavrum ölümden döndü” şeklinde konuştu.



