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Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:51 | Son Güncelleme

Bursa’da okuldan eve giderken başıboş 4 köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi ölümden döndü. Aç kalan köpekler küçük çocuğu kalbinin üzerinden ve bacaklarından ısırdı.Köpeklerin saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Bursa merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Abdulmetin F. ders bitimi evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne çıkan 4 köpek hırlamaya başladı. 3 çocuktan ikisi kaçmayı başarırken küçük çocuğun peşinden koşan köpekler küçük çocuğu duvar kenarında sıkıştırıp saldırdı.

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KALBİNİN ÜZERİNDEN ISIRDILAR

Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler korkup kaçtı.

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GÖZ YAŞLARIYLA ANLATTI

Köpeklerin elinden kurtulup eve giden Abdulmetin F. durumu ailesine anlattı. Oğlunun yaralandığını farkeden baba Abdullah F. özel bir otomobille oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından uzun süre müşahede altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi. Üzerindeki şoku atamayan Abdulmetin F., yaşadığı dehşet dolu anları göz yaşları içinde İHA muhabirine anlattı.

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Küçük çocuk, “Okuldan çıktım, arkadaşlarımla eve gidiyordum. 4 tane köpek önüme çıktı. Arkadaşlarım kaçınca ben de kaçtım. Köpekler beni yakalayıp defalarca ısırdı. Ben onlardan kurtulup kaçtım, eve geldim. Çantamı orada unutmuşum. Babam beni hastaneye götürdü. O an çok korktum. Okuldan eve giderken sürekli köpekler önümüze çıkıyor” dedi.

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'YAVRUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Baba Abdullah Fidan ise. “Çocuğum okuldan çıkıp eve giderken yolda 4-5 tane köpeğin saldırısına uğramış. Bu bölgede 7 tane okul var. Burada sürüler halinde köpekler dolaşıyor. Bu bölgede çiftliğe benzeyen birkaç ev de var. Burada köpekler çok. Bu köpeklerin adı sahipli, ama hepsi dışarıda. Köpekler çocuğumu kalbinin üzerinden ısırmış. Yavrum ölümden döndü” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
köpek saldırı Bursa

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
başıboş kopekler her yerde geziyor, hastalık saçıyor ve cocukları korkutuyor, belediyeler sırf hayvan hakları savunucuları ile ugrasmamak için bunları sokaklardan toplamıyor, tamam öldürülmesin ama bunlar uygun barınaklarda ve sehir dısındaki yerlerde tutulması lazım, sehir içinde basıbos kopeklerin ne işi var....
sonra derlerkı sokak köpeklerı zehırlenıyor ölduruluyor bu zavallı cocugun sucu gunahı ney ya basına beter bişey gelseydı kım cocugun hakkını arıyacaktı hayvan hakları savunucularımı
kim ne derse desin bunun suçlusu hepimiziz çünkü toplansa bu köpekler bu saldırı olmayacaktı ama toplanınca da o hayvanları ölüme terk etmek olmayacaktı
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