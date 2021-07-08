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Bursa'da dehşete düşüren olay! Hapisten çıktı, "Yaşamak istemiyorum" deyip kendini yaktı

08.07.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Alevler içinde genç güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan amcasının da aynı sokakta birkaç sene evvel kendini yaktığı öğrenildi.

Bursa'da dehşete düşüren olay! Hapisten çıktı, "Yaşamak istemiyorum" deyip kendini yaktı

Olay, saat 11.00 sıralarında Osmangazi’ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Uğur Can B. (26), "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Can B.’nin vücudunda 2. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Genç, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dükkan sahiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan şahsın abisinin cezaevinde olduğunu söyleyen vatandaşlardan N.Ü, “Karşıdaki bahçeye girmiş. 'Yaşamak istemiyorum artık' diyerek üzerine benzin dökmüş. Alevler içinde yanarken hurda buzdolabına çarpıp yere düşmüş. Mahalle sakinleri köpük sıkarak söndürmüş. Buralarda görüyordum. Madde bağımlısı büyük ihtimalle. Kapının önünde dikilip boş boş bakınırdı. Benim burada gördüğüm kadarıyla öyleydi. Abisi de şu an cezaevinde. Hayata bu şekilde bir küskünlüğü vardı belki de. Yanarken de 'Ölmek istemiyorum' diye bağırıyordu” konuştu.

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AYNI YERDE AYNI TRAJEDİ

12 farklı suç kaydının olduğu öğrenilen şahsın amcasının da birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Bursa
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