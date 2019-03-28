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Bursa'da doğal gaz kutusu patladı, yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir binanın önündeki koltukta çıkan yangının doğal gaz kutusuna sıçraması sonucu evde hasar meydana geldi.

Kemerçeşme Mahallesi Vatan Sokağı'nda iki katlı boş bir binanın önüne bırakılan koltukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin önünde bulunan doğal gaz kutusuna da sıçradı.

Bursa'da evin önündeki doğal gaz kutusu alev aldı

Doğal gaz hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Olay yerine sevk edilen doğal gaz dağıtım firması ekipleri, sokaktaki gazı kesti.
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın birinci katındaki dairede hasara yol açtı.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa doğal gaz kutusu

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