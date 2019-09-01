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Bursa'da düğün sonrası korkunç kaza! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 03:30 | Son Güncelleme

Bursa Ankara karayolu Ciddi kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı kazada 10 kişi yaralandı. Kazada taklar atan otomobillerden biri 60 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza Çiftlik kavşağında meydana geldi. Çifti Mahallesi’nde bulunan düğüne katılan Özgen ailesi düğün sonrası İnegöl'e dönmek Ali Özgen'in yönetimindeki 11 EK 495 plakalı özel otomobil ile yola çıktı.

Araç Çitlili kavşağına geldiğinde Ankara istikametinden gelip İnegöl'e doğru seyir halinde olan Erol Türkoğlu yönetimindeki 16 AFG 890 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Türkoğlu yönetimindeki otomobil takla atıp ters vaziyette yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralanan Ali Özgan, Salih Özgan, Enbiye Özgan, Ümran Özgan, Sebiye Özgan, Deniz Türkoğlu, Ömer Faruk Türkoğlu, Nisanur Türkoğlu, Muhammed Aşar Türkoğlu, ve Erol Türkoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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