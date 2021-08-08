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  4. Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı

Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı

08.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hafif ticari araç ile merdivenden inmek isteyen sürücü sıkışarak merdivende asılı kaldı.

Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı

Olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari bir araç Tophane Surlarında duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı. Çevrede bulunan otelin çalışanları hemen sıkışan hafif ticari aracın yanına gittiler. Herhangi bir yara almayan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Çevrede bulunan otel çalışanları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada sıkışan arabadan çıkan sürücü olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler sürücüyü olay yerinde bulamadı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Bursa
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