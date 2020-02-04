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  4. Bursa'da eşi ve çocuklarının hayatını riske atan sürücü, tepki çekti

Bursa'da eşi ve çocuklarının hayatını riske atan sürücü, tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 08:38 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklette seyahat eden 4'ü çocuk 6 kişilik aile bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Küçük çocukların elektrikli bisiklete güçlükle tutunmaya çalıştığı görüntüler, tepki çekti.

Bursa- Ankara karayolunda dün akşam elektrikli bisikletle seyahat eden aileyi görenler hayrete düştü. Plakasız motosikletin sürücüsü, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte elektrikli bisiklet ile karayolunda ilerlerken, görenlerin yürekleri ağza geldi. Çocukların düşme tehlikesi geçirdiği anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, annesinin arkasında oturan kız çocuğunun güçlükle tutunmaya çalıştığı dikkati çekti. Çevredekilerin endişe içerisinde tanık olduğu bu seyahat sırasında bisikleti kullanan babanın ise ailesinin hayatını riske atmasına rağmen rahat tavır sergilemesi tepki çekti.

(DHA)

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Bursa sürücü

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