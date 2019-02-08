Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Olay yerinden geldiği araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafasından vurulan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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