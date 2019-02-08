Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Olay yerinden geldiği araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafasından vurulan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisininse durumunun iyi olduğu öğrenildi.