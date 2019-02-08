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Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl İlçesi'ndeki Mesudiye Mahallesi'nde 24 yaşındaki Bahar Demir, 32 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte yürürken eski sevgilisi Ömer Z.'nin saldırısına uğradı. Önlerinde duran bir araçtan inen Ömer Z. eski sevgilisi Bahar Demir'i başından, Eyüp D.'yi ise bacaklarından vurdu.

Olay yerinden geldiği araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafasından vurulan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa’da eski sevgili dehşeti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisininse durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp D. (32) ile kız arkadaşı Bahar Demir (24), birlikte yürüdükleri sırada kızın eski sevgilisi Ömer Z. bir araçla yanlarına geldi.
Yanındaki silahı çıkartan Ömer Z., Bahar Demir’i kafasından, Eyüp D.’yi ise bacaklarından vurdu. Olayın ardından Ömer Z., geldiği araçla kaçarken, ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
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Bursa kadına şiddet silah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye ya niye bu kadar kötü insanlarrr :(
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