HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Bursa’da L.K. adlı kadın (40), evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz kişinin elle tacizine uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.’den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi. Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi. Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.’nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itti. Bu kez de şüpheli, L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

cd8d0ecf64b02c0be1da5e623718d559

TACİZ ANI KAMERADA

Bu arada olay anı, asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin L.K.’nin önce yüzüne dokunduğu, duruma tepki gösterip inerken de kalçasına dokunduğu görüldü.

564db133fa9d7fa9dfbc5ce9d30dfce3

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.’ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., ‘Uğraşmak istemiyorum’ diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

f519725f48704b50e451ceaa2f6eea6d

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Türkiye de listedeAvrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Türkiye de listede
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Türkiye de listede
Hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı
Hastanede korkutan patlama! 1 kişi yaralandı
Dünyaca ünlü mankenler Kapadokya'da pekmez kaynatıp, salça yaptı!
Dünyaca ünlü mankenler pekmez kaynatıp, salça yaptı!
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon
Maske kuralına uymayanlara veryansın etti! 'Öyle değil, böyle takılır'
Maske kuralına uymayanlara veryansın etti!
Maske takmadığı için ceza yedi, 'karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yiyen kişiden gülümseten tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.