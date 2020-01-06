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  4. Bursa'da kadınların ölümden döndüğü kaza anı kamerada

Bursa'da kadınların ölümden döndüğü kaza anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis midibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırımda servis bekleyen iki kadın ise kaza sırasında aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Kaza Orhaniye Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Naire Çikeyeva Okulu istikametinden gelip kavşaktan dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyen Hülya S. idaresindeki otomobil ile Bursa-Ankara karayolu istikametinden gelip Kozluca yolunda devam etmek isteyen İsmail Ö. yönetimindeki servis midibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç savrularak bir iş yerinin kapısına, ardından park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hülya S. 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda servis bekleyen iki kadın da araçların altında kalmaktan son anda kurtuldular. Öte yandan sık sık kazaların yaşandığı kavşakta vatandaşlar yetkililerin bir çözüm bulmalarını istiyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sabahın köründe iş okula gitme hiç iyi değil, işe giderken karanlık eve dönerken karanlık herkesin psikolojisi bozuldu.
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