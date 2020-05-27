Bursa'da kafa kafaya facia! Otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Gürle Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için otomobil ile seyreden Abdulgafur Şahin, şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Ergün Şentürk (56) yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Abdulgafur Şahin ile eşi İsmigüzel Şahin araç içinde sıkıştı. Servis otobüsündeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.