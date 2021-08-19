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  4. Bursa'da korkunç kaza! Metrelerce savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada

Bursa'da korkunç kaza! Metrelerce savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada

19.08.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önce 2 yayaya sonrasında park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

ÖNCE YAYALARA SONRA ARAÇLARA ÇARPTI

Sürücü Bayram Ülez(30) yönetimindekiotomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. 40 metre sürüklenen otomobil kaldırım üzerindeki 2 yayaya ardından park halindeki otomobile ve Kamyonete çarparak durabildi.

"HASTANEYE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Kaza sonucu aracın çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ali B.(14) şans eseri yaralanmadı. Olayı anlatan Muhammed Ali B., "Bişey olmadı. Kolum sadece acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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