Bursa'da korkunç kaza! Metrelerce savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.
Sürücü Bayram Ülez(30) yönetimindekiotomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. 40 metre sürüklenen otomobil kaldırım üzerindeki 2 yayaya ardından park halindeki otomobile ve Kamyonete çarparak durabildi.
Kaza sonucu aracın çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ali B.(14) şans eseri yaralanmadı. Olayı anlatan Muhammed Ali B., "Bişey olmadı. Kolum sadece acıdı. Hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
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