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Bursa'da korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

17.04.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Osmangazi'de otopark yüzünden iki komşu tartıştı. 29 yaşındaki Semih Kılıç, tartışma bitti zannetmişti ama 1 hafta sonra komşunun saldırısına uğradı. Apartmanda pusu kurup Kılıç'ın işten dönmesini bekleyen komşu, Kılıç'a balta ile saldırdı. Balta darbelerine maruz kalan Kılıç'ın kafatası kırıldı. Kafasına platin takıldığını ifade eden Kılıç, eşinin eve giremediğini belirterek "Saldırganın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Bursa'da korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

Komşuların otopark tartışması bir hafta sonra akılalmaz bir saldırıya dönüştü. Baltalı saldırgan apartmanda komşusuna pusu kurdu, işten eve dönen adamın kafasına defalarca baltayla vurdu.

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PUSU KURUP BALTAYLA SALDIRDI

Kanal D Haber'in haberine göre pusu kurup arkadan yaklaştı, gözünü bile kırpmadı. Baltayla komşusuna defalarca vurdu. Kan donduran görüntülerin adresi Bursa Osmangazi. İddiaya göre iki komşu park yeri yüzünden tartışmıştı. 29 yaşındaki Semih Kılıç tartışma bitti sanmıştı ama komşusu korkunç planını olaydan 1 hafta sonra hayata geçirdi. Baltalı komşu, Kılıç'ın işten dönmesini merdiven boşluğunda bekledi. Kılıç basamaklara yöneldiğinde komşusu elinde baltayla çıktı. Saldırgan komşu kolundan tutup aşağıya çektiği Kılıç'a baltanın tersiyle vurmaya başladı. Baltayı 3 kez başına vuran komşu, hırsını alamayıp bir darbe de Kılıç'ın sırtına indirdi. Komşuların yardımına koştuğu Kılıç'ın kafatası kırıldı.

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"EŞİM KORKUDAN EVE GİREMİYOR"

Kılıç yaşadıklarıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Baltayla 3 kere kafama, bir kere de sırtıma vurdu. Bu insanın psikolojisinin yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bir daha arabanı buraya çekmeyeceksin dedi. Ben de çekeceğimi söyledim, sonuçta ortak kullanım alanı burası. Acilen ameliyat olmam gerektiği, olmazsam epilepsi krizleri geçireceğim söylendi. Kafama platin takıldı, eşim korkudan eve giremiyor. Yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa balta

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