HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da ortaokul öğrencisi, arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada

Bursa'da ortaokul öğrencisi, arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada

16.03.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Ortaokul 10. sınıf öğrencisi Berat A., 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi arkadaşı Yusuf E.'yi bıçaklayarak yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10. sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı. Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı.

AW848992_02

Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı.

AW848992_03

Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

AW848992_04

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayaklarınız rahat etsin! Konforlu ve ergonomik tabanıyla öne çıkan ayakkabılar Ayaklarınız rahat etsin! Konforlu ve ergonomik tabanıyla öne çıkan ayakkabılar
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!
Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.