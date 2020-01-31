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Bursa'da otobüsün kadına çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı E.A. (53) yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi.

Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşımacılığı yapan B.A. yönetimindeki otobüs, garaja giriş yaptığı sırada E.A.'ya (53) çarptı.

Yaralanan E.A, ihbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

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