Bursa'da otobüsün kadına çarpma anı kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi.

Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşımacılığı yapan B.A. yönetimindeki otobüs, garaja giriş yaptığı sırada E.A.'ya (53) çarptı.

Yaralanan E.A, ihbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

