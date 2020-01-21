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  4. Bursa'da yangın! Yaşlı adam yanarak can verdi

Bursa'da yangın! Yaşlı adam yanarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı.

Alevlerin tüm binayı sardığı yangında 70 yaşlarındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yaşlı adam yanarak can verdi

Alınan bilgiye göre, yangın Panayır Mahallesi 4.Orman Sokak’taki iki katlı betonarme bir binada meydana geldi.
Saat 14.00 sıralarındaki yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri’nin yanısıra, polis, AFAD ve 112 ekipleri de müdahale etti.

ALEVLERDEN KAÇAMADI

ALEVLERDEN KAÇAMADI
Evin birinci katında 70 yaşlarındaki B.I. isimli adam alevlerden kaçamayarak hayatını kaybetti.
Yaşlı adamın cansız bedeni polis ve 112 ekiplerince evden çıkarılarak morga götürüldü.
Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, yangın ekiplerce söndürüldü.
(İHA)
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Bursa yangın yaşlı adam

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