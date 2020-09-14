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Bursa'daki otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2’si kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Bursa'daki otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar

Olay Kumla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y. ve K.Y. isimli iki kadınla bir otelde buluşmayı planlayan O.A. ve O.S. isimli iki arkadaş, otele gelip odalarına yerleşti.

İki kadının odaya gelmesinin ardından ellerinde silahlarla otel odasına giren 3 kişi, O.A. ve O.S’nin üzerinden cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kadınlarla birlikte kaçtı. Kadınlarla bu 3 kişinin suç ortağı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi kaçtıkları ticari taksinin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Şüpheli 5 şahsın üzerinde yapılan aramada gasp edildiği iddia edilen para ve cep telefonlarının yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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