Bursa iftar vakti ne zaman? 2022 Bursa iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayı yaklaşırken Bursa'da yaşayan vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Bursa iftar vakti ne zaman?

BURSA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Bursa'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:35'te olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20:05'te yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan'da saat 05:13'te olacak.

İşte Bursa 2022 Ramazan ayı imsakiyesi:





