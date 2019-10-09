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Bursa kestanesinin zorlu hasadı, başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

BURSA ile özdeşleşen kestanenin zorlu hasadı başladı.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA ile özdeşleşen kestanenin zorlu hasadı başladı. 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak, ellerindeki sopalarla hasat yapan üreticiler, kestanenin kilogram fiyatının 10-15 lira arasında satıldığını söyledi.

Bursa'da zevkli olduğu kadar zahmetli de olan kestane hasadına başlandı. Lezzetiyle kentin simgesi haline gelen kestane Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki ağaçlarda, ellerinde sopalarla kestane hasadı yapan köylüler, daha sonra yerden dikenli kozaları topluyor. Çiftçiler, mevsim değişikliklerinden dolayı kestane veriminin geçen yıllara göre düşüşte olduğunu vurguladı.

'ÇALIŞTIRACAK ADAM BULAMIYORUZ'

İnegöl'e bağlı Saadet Mahallesi'ndeki kestane üreticisi Orhan Arık (59), kestane üreticiliğinin zevkli olduğu kadar zahmetli olduğunu da belirtti. Hasat döneminde sabahın erken saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar kestane topladıklarını dile getiren Arık, "Sabah 7'de bizim mesaimiz başlıyor. Ailecek evden çıkıyoruz. Sabah taneleri topluyoruz. Ağaçların üzerine çıkarak sopalarla vuruyoruz. Bu şekilde döküyoruz. Çalıştıracak adam bulamıyoruz. Bulduklarımız da günlük 350-400 lira arası ücret istiyor. O yüzden kendimiz idare ediyoruz. Toplaması çok zor. Tüccarlar, kestanenin değerini vermiyor. Kilogram fiyatını, 10 lira ile 15 lira arasından satabiliyoruz, mevsim değişikliklerinden dolayı verim geçtiğimiz yıla göre çok fazla düşük. Geçen yıl 1200 kilogram kestane toplamıştım. Bu yıl 600-700 kilogram civarında toplayacağız diye düşünüyorum. Kestaneciliğin en büyük sıkıntısı, yabani hayvanlar ve yevmiyeci olarak çalıştıracak insan. Bizim nesilden sonra bu işi yapacak adam belki de kalmaz" diye konuştu.

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