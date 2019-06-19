Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Büfelerdeki kontörlü telefonlardan, 'mahrem imamlar' tarafından ardışık ve periyodik olarak arandıkların belirlenen, 14'ü, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde muvazzaf asker olan 26 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, operasyon düzenledi. Bursa merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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