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Bursa merkezli 5 ilde silah operasyonu: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

Bursa merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 28 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çetenin kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bursa merkezli 5 ilde silah operasyonu: 28 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 28 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çetenin kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Uzun süre haklarında ihbar bulunan çete üyelerini takip eden KOM ekipleri çete üyesi olduğu tespit edilen 33 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığından şahıslar hakkında yakalama kararı alan ekipler, merkez Bursa olmak üzere Diyarbakır, İstanbul, Yalova ve Kocaeli illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 28’i yakalanırken bu şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 tane kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 8 tane av tüfeği, 2 tane kurusıkı tabanca, 107 tane av tüfeği fişeği, 16 adet tabanca mermisi, 16 tane hint keneviri kökü ve 50 tane kurusıkı mermisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahısları ilk işlemleri için emniyete getiren ekipler diğer 5 şahsın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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