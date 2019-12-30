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  4. Bursa'da ağaçlık alanda uyuşturucu saklayan iki şüpheli tutuklandı

Bursa'da ağaçlık alanda uyuşturucu saklayan iki şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bursa'da ağaçlık alanda uyuşturucu saklayan iki şüpheli tutuklandı

Bursa'da ağaçlık alanda uyuşturucu saklayan iki şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçlık alanda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan Yılmaz K. ve Samet Ç. hakkında çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

Şüpheliler daha sonra cezaevine götürüldü.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan polis ekipleri, Yılmaz K. ve Samet Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Aramalarda kullanılan narkotik köpeği "Rona", bu kişilerin adreslerine yakın bölgedeki ağaçlık alana gizlenmiş 5 kilogram esrarın yerini tespit etmişti. İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda ayrıca uyuşturucu tablet, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirilmişti.

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