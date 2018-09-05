HABER

Bursa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

Mudanya ilçesinde işçi olarak çalıştığı incir bahçesinin sahibinin oğlu tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi, hastanede öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde işçi olarak çalıştığı incir bahçesinin sahibinin oğlu tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan ve Akköy Mahallesi'ndeki bir incir bahçesinde işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Shaikh Ahmad (26) ile bahçenin sahibinin oğlu S.K. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

S.K, bir süre sonra işçiler için hazırlanan barakada uyuyan Ahmad'ı bıçakladı.

Ağır yaralanan Ahmad, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmad, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç işçinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan S.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Ahmad ile birlikte yaşayan Afganistan uyruklu 6 kişi ise Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kuşlarını gezdirerek, para kazanan Züleyha'ya zabıta engeliKuşlarını gezdirerek, para kazanan Züleyha'ya zabıta engeli
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruzYüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet Mudanya

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.