Bursa'da cinayet

Bursa'nın Mudanya ilçesinde işçi olarak çalıştığı incir bahçesinin sahibinin oğlu tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan ve Akköy Mahallesi'ndeki bir incir bahçesinde işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Shaikh Ahmad (26) ile bahçenin sahibinin oğlu S.K. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

S.K, bir süre sonra işçiler için hazırlanan barakada uyuyan Ahmad'ı bıçakladı.

Ağır yaralanan Ahmad, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmad, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç işçinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan S.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Ahmad ile birlikte yaşayan Afganistan uyruklu 6 kişi ise Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

