Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olan ve destek veren şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Bu sabah saatlerinde 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, zırhlı araçlarlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı. Ekipler, 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

