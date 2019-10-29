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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olan ve destek veren şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Bu sabah saatlerinde 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, zırhlı araçlarlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı. Ekipler, 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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DEAŞ Bursa

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