Bursa'da engelliler için rehabilitasyon merkezi yapılacak

"Bundan 25-30 yıl önce yurt dışından gelen 'Almancı' diye tabir ettiğimiz büyüklerimiz bize oradaki engelli kardeşlerimize yönelik hizmetlerden, çalışma ve avantajlardan bahsederdi, deyim yerindeyse biz de hayran hayran bakardık 'Acaba aynıları bir gün bizim ülkemizde de olur mu?' diye. Allah'a hamdolsun son 15 yıl içerisinde çok ciddi mesafeler alındı. Yeterli mi? Değil ancak devletle hayırsever el ele verdi hem devlet hem de hayırseverlerin imkanlarıyla ortaya çok güzel eserler çıktı. Bursa'da da hepsi birbirinden değerli iş adamlarımızın bu manada eğitim, sağlık ve engelli kardeşlerimize yönelik yaptıkları onlarca çalışma var."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Mahallesi'nde yapılacak merkezin proje alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'ya birçok alanda değer katan Sönmez ailesinin bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attığını söyledi.

Aktaş, merkezin gelecek yıl sonu itibarıyla bitirilmesinin planlandığını belirterek, "Kimse arzu etmez ama hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu göz ününe alırsak böyle mekanların varlığı anne ve babalarımızın bir nebze olsun rahatlamasına, huzura ermesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Konsept olarak diğerlerinden çok farklı"

Vali İzzettin Küçük de yapılan merkezin anlayış ve konsept olarak diğerlerinden çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Bu merkezin içinde sadece eğitim öğretim merkezleri yok. Bahçesinde tarlası, hobi bahçesi ve yüzme havuzları da var." dedi.

Engelli ailelerinin birçok zorluk ve sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Küçük, "İnsan yükü hiçbir şeye benzemiyor. İşte bu mekan özellikle spastik engellilerin bir gün boyunca aileleri tarafından emniyet ve huzurla teslim edileceği o arada da anne ve babanın rahatlıkla günlük işlerini göreceği bir mekan olacaktır. Bu anlamda anlayışı ve konsepti farklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "8,5 milyon engelli insanımız var"