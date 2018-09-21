Bursa'da engelliler için rehabilitasyon merkezi yapılacak

Bursa'da inşa edilecek "Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi"nin temeli törenle atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Mahallesi'nde yapılacak merkezin proje alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'ya birçok alanda değer katan Sönmez ailesinin bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attığını söyledi.
Aktaş, Bursa'da hayırseverlerin desteğiyle birçok eser yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bundan 25-30 yıl önce yurt dışından gelen 'Almancı' diye tabir ettiğimiz büyüklerimiz bize oradaki engelli kardeşlerimize yönelik hizmetlerden, çalışma ve avantajlardan bahsederdi, deyim yerindeyse biz de hayran hayran bakardık 'Acaba aynıları bir gün bizim ülkemizde de olur mu?' diye. Allah'a hamdolsun son 15 yıl içerisinde çok ciddi mesafeler alındı. Yeterli mi? Değil ancak devletle hayırsever el ele verdi hem devlet hem de hayırseverlerin imkanlarıyla ortaya çok güzel eserler çıktı. Bursa'da da hepsi birbirinden değerli iş adamlarımızın bu manada eğitim, sağlık ve engelli kardeşlerimize yönelik yaptıkları onlarca çalışma var."
Aktaş, merkezin gelecek yıl sonu itibarıyla bitirilmesinin planlandığını belirterek, "Kimse arzu etmez ama hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu göz ününe alırsak böyle mekanların varlığı anne ve babalarımızın bir nebze olsun rahatlamasına, huzura ermesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.
- "Konsept olarak diğerlerinden çok farklı"
Vali İzzettin Küçük de yapılan merkezin anlayış ve konsept olarak diğerlerinden çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Bu merkezin içinde sadece eğitim öğretim merkezleri yok. Bahçesinde tarlası, hobi bahçesi ve yüzme havuzları da var." dedi.
Engelli ailelerinin birçok zorluk ve sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Küçük, "İnsan yükü hiçbir şeye benzemiyor. İşte bu mekan özellikle spastik engellilerin bir gün boyunca aileleri tarafından emniyet ve huzurla teslim edileceği o arada da anne ve babanın rahatlıkla günlük işlerini göreceği bir mekan olacaktır. Bu anlamda anlayışı ve konsepti farklıdır." değerlendirmesinde bulundu.
- "8,5 milyon engelli insanımız var"
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da engelli bireylerin Türkiye'de yıllarca kapalı kapılar arkasında ve karanlık odalarda kendi kaderine terk edilmiş durumda olduğunu dile getirdi.
Son yıllarda farkındalık oluştuğunu anımsatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Gerek pozitif mevzuatımız açısından gerekse diğer mevzuat çalışmaları bakımından engelli bireylerimizin ve onları şefkatleriyle kucaklayan ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak çok önemli adımlar attık, yatırımlar yaptık. 8,5 milyon engelli insanımız var ve her birimizin engelli adayı olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların toplum içine karışması, kendilerine bir sosyal yaşam şekillenmesi çok önemli. Bu hem onların kişiliğinin oluşması hem de ailelerinin yükünün hafiflemesi açısından çok önemli."
İş adamı Celal Sönmez de babaları Ali Osman Sönmez'in bıraktığı vasiyeti bir kez daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yeni bir konsept ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan bu merkezden her yıl 2 bin öğrencinin yararlanacağını düşündüklerini belirten Sönmez, "Naçizane katkıda bulunma şansını elde ettiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle şifa bulan hastalar, eğitim ışığıyla aydınlanan çocuklar ve ailelerin yüzünde beliren sıcak bir tebessüm bizler için en büyük ödüldür." dedi.
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