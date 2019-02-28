Bursa'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, bir tankerin devrilmesi sonucu yol kenarına dökülen kimyasal madde ekiplerce temizlendi.

Uğur G. idaresindeki 06 BS 4686 plakalı tanker, kırsal Gökçeler Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, tankerdeki sülfürik asidin yaklaşık bir tonluk kısmı yolun kenarına döküldü. Hafif yaralanan sürücü ise Harmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, dökülen sülfürik asidin ölçümlerini yaparak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından tanker yoldan kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de olay yerini kimyasaldan arındırdı.

