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Bursa'da motosikletlilerden "Cumhuriyet Korteji"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Orhangazi'den başlayıp Mudanya'da sona eren 140 kilometrelik kortej ilgi gördü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, yaklaşık 100 motosikletlinin katılımıyla "Cumhuriyet Korteji" düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda, Orhangazi, Bursa ve Mudanya Motosiklet kulüplerinden yaklaşık 100 kişi, bir araya geldi.

Orhangazi Motosiklet Kulübü Başkanı Yalçın Kaynak, Bursa Motosiklet Kulübü Başkanı Sinan Can İyihuylu ve Mudanya Motosiklet Kulübü Başkanı Erkut Dağlı'nın selamlama konuşmasının ardından, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Motosikletli grup, daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.

Orhangazi merkezindeki kısa turun ardından merkez Nilüfer, ardından Mudanya ilçesine kadar 140 kilometre süren kortej, Türk bayrakları ve marşlarla gerçekleştirildi.

Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cumhuriyet bayramı kortej Motosiklet Orhangazi

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