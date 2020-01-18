Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 560 gram metamfetamin, 422 adet ectasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu satışında kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., E.M.A. ve M.U. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.D., M.T., E.K., Ş.K. ve O.K. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

