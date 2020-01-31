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Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada 23 kişi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi girişinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Küçük Sanayi’den Çalı Mahallesi’ne yolcu taşıyan E.T idaresindeki minibüs, Çalı Mahallesi’ne dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden H.U yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri minibüs ve otomobilden yaralıları çıkarttı. Minibüste 20, otomobilde ise 3 kişi hafif yaralanırken, 10 minibüs yolcusu çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü H.U, kendi yolunda giderken dolmuşun aniden sola manevra yaptığını ve kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Minibüs sürücüsü E.T ise sinyal vererek sola manevra yaptığını, bu esnada arkadan otomobilin kendisine çarptığını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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