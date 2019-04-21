Bursaspor taraftarı umre yolcusu

Bursaspor’un taraftar grubu Teksas üyesi 105 kişi, belediyelerin ve iş adamlarının katkılarıyla umreye uğurlandı.

Bursaspor’un ateşli taraftar grubu Teksas, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 105 taraftarını umreye gönderdi. Doğanbey Otoparkı’nda toplanan taraftarları, aileleri helalleşerek yolcu etti. Yapılan dua ile otobüslere bindirilen taraftarların heyecanlı oldukları gözlendi.

"105 kişi umreye gidiyor"

Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan, 2007 yılından bu yana umreye gittiklerini ifade ederek, “Bu sene Teksas tribünü olarak umreye 105 kişi gidiyoruz. Allah kabul etsin. Seneye inşallah bu sayı artar. Umreye gidenlerin aralarında madde bağımlılığından kurtulan arkadaşlarımız da var. Bu organizasyonu 2007 yılından beri sürdürüyoruz. İnşallah ömür boyu devam edecek. Toplam 10 gün kalacak taraftarlarımız. Taraftarlarımızı götürüp hem tribünleri iyileştirmeyi, hem de Bursa’ya faydalı olmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Umreye gidenlerden Sedat Yıldız ise, "Bu sene umreye gidiyoruz. Ben arkadaşlarımızın başında olacağım. Daha öncede gitmiştim. Bizim buraya gitmemize vesile olan iş adamlarımızdan, belediyelerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Firma yetkilisi Seyit Ali Dostdoğru, "Arkadaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Onlara güzel bir ibadet yaptırırsak mutlu oluruz. Sağ, salim gidip gelmelerini Allah’tan diliyorum. Bu sene ilk defa Bursa’yı götürüyorum. Daha önce Ankara’da bazı taraftarları götürmüştüm. Onları tekrar bayramdan sonra götüreceğim. Taraftarlarımızın güzel ibadet yapması istiyoruz" açıklamasını yaptı.