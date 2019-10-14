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Burun estetiği için uygun kişi misiniz?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Burnun yapısı ve yüzde oluşturduğu etki kişiden kişiye farklılık gösterir. Buna bağlı olarak burunda estetik ve fonksiyon açısından yapısal sorunları olan bazı kişiler için burun estetiği elzem olabilir.

Burun estetiği için uygun kişi misiniz?

Ancak burun yüz ifadesinde ve görünümünde en önemli etmenlerin başında geldiği için ortaya çıkacak sonucun başarılı olması özellikle önemlidir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Burun estetiği için uygun kişi misiniz?" sorusunun yanıtını ve daha fazlasını bizler için paylaştı.

Kişiler burun estetiği olmadan önce bu kararı dikkatli bir biçimde karar vermeli, doktoruyla birlikte detaylı bir değerlendirme yapmalıdır. Gerekirse burun estetiği ameliyatından sonra bazı düzeltme ameliyatları da gerçekleştirilebilir, genellikle sonuçlar değiştirilemez değildir. Ama ideal olan burun ameliyatı öncesi iyi planlama yapılarak hedeflenen sonuca ulaşmaktır.

Burun estetiği herhangi bir şekilde çevre baskısından dolayı değil kişinin kendi tercihinden dolayı yapılmalı. Burnundan gerçekten memnun olmayan herkes burun estetiği yaptırabilir ancak estetik operasyonun öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

KİMLER İÇİN İDEAL?

Burun estetiği olmak için öncelikle kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Çünkü vücutta kemik gelişiminin tamamlanması beklenmelidir. Ancak sağlığı ciddi bir biçimde etkileyen ya da yaşam kalitesini önemli ölçüde kötü etkileyen durumlarda 18 yaşının altındaki kişiler de burun estetiği olabilirler.

Burun estetiği yaptıracak olan kişilerin ruhsal açından da sağlıklı beklentilere sahip olması gerekir. Kişinin burun estetiğini ailesi ya da örneğin eşi istediği için değil kendi kararı ve tercihi olduğu için yaptırması, elde ediecek sonucun beklentisini karşılaması açısından önemlidir.

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Burnunda şekil bozukluğu, eğrilik, aşırı incelik ya da aşırı kalınlık gibi durumların biri veya birkaçı görüldüğünde burun estetiği çok iyi bir çözüm olacaktır.

KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL

Teknik olarak burun estetiğinde herhangi bir yaş sınırı bulunmaz. Ancak çok ileri yaştaki kişiler için de burun estetiği operasyonları çok tavsiye edilmez. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar burun estetiği operasyonlarını riskli hale getirebilir.

Operasyondan sonra hedeflenen görüntüye ulaşılabilmesi için küçük düzeltmelerin yapıldığı müdahaleler gerçekleştirilebildiği gibi, gerekirse revizyon ameliyatları da yapılabilir. Ayrıca psikolojik olarak zorlu dönemlerden geçen kişilerin de bu tür kalıcı sonuçları olan kararları, ruhsal olarak tamamen sağlıklı oldukları zamanlarda almaları önerilir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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