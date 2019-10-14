Ancak burun yüz ifadesinde ve görünümünde en önemli etmenlerin başında geldiği için ortaya çıkacak sonucun başarılı olması özellikle önemlidir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Burun estetiği için uygun kişi misiniz?" sorusunun yanıtını ve daha fazlasını bizler için paylaştı.

Kişiler burun estetiği olmadan önce bu kararı dikkatli bir biçimde karar vermeli, doktoruyla birlikte detaylı bir değerlendirme yapmalıdır. Gerekirse burun estetiği ameliyatından sonra bazı düzeltme ameliyatları da gerçekleştirilebilir, genellikle sonuçlar değiştirilemez değildir. Ama ideal olan burun ameliyatı öncesi iyi planlama yapılarak hedeflenen sonuca ulaşmaktır.

Burun estetiği herhangi bir şekilde çevre baskısından dolayı değil kişinin kendi tercihinden dolayı yapılmalı. Burnundan gerçekten memnun olmayan herkes burun estetiği yaptırabilir ancak estetik operasyonun öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

KİMLER İÇİN İDEAL?

Burun estetiği olmak için öncelikle kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Çünkü vücutta kemik gelişiminin tamamlanması beklenmelidir. Ancak sağlığı ciddi bir biçimde etkileyen ya da yaşam kalitesini önemli ölçüde kötü etkileyen durumlarda 18 yaşının altındaki kişiler de burun estetiği olabilirler.