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Burun estetiği öncesi ve sonrası bunlara dikkat!

Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Burun estetiği ya da rinoplasti dünyada en çok rağbet gören estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Bu operasyonun başarılı olması için hem operasyon öncesinde hem de sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

Burun estetiği öncesi ve sonrası bunlara dikkat!

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, burun estetiği ameliyatı olmak isteyen adaylara, operasyon öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiği konusunda birbirinden sağlıklı bilgileri bizler için paylaştı.

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Revizyon rinoplasti operasyonuna duyulan ihtiyacı azaltmak için her ne kadar doktorların uzmanlığı önemli olsa da hastaların iyileşme süresince dikkat etmesi gereken konular da bu noktada çok etkili. Burun estetiğinin planlama sürecinde mutlaka doktor önerilerini dikkate alınmalı ve uygulanmalı.

OPERASYON ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burun estetiği öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri sürece bağlı olarak sıralayabiliriz. Operasyondan 10 gün öncesinde alınması gereken önlemler;

-Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, nezle ya da grip gibi bir soruna yakalanmamak için özen gösterilmesi gerekir.
-Sigara içenlerin en az 10 gün öncesinde, mümkünse 15 ila 30 gün önce sigara kullanımını bırakması gerekir.
-Operasyonu yapacak olan doktorun tavsiye etmediği herhangi bir ilaç ya da destekleyici tedavi kullanılmamalıdır.

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-Operasyon sonrasında doktor izin verinceye kadar alkol tüketimi de bırakılmalıdır.

  • Operasyondan 1 gün öncesinde dikkat edilmesi gerekenler;

Ameliyattan önce minimum 6 saat aç kalmak gerekir, bu süre için mutlaka operasyonu yapacak hekim ile görüşülmesi önemlidir.
Operasyon gününde makyaj yapmaktan, kozmetik ürünler kullanmaktan uzak durun.

OPERASYON SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pek çok cerrahi operasyonda olduğu gibi burun estetiği operasyonunda da genel anestezi kullanılır. Bu nedenle kişinin operasyon sonrasında bir gece gözlem altında kalması gerekebilir.

Bununla birlikte operasyon sonrasında doktorunuzun önerdiği süre boyunca;

-Dik pozisyonda uyumak
-Burun bölgesini güneşten korumak
-3 ay kadar gözlük kullanmamak

-İlk 1 ay yüksek tempolu egzersizden korunmak
-Dişleri yumuşak bir diş fırçası ile hassas bir şekilde fırçalamak
-İlk günlerde sert çiğneme hareketlerine neden olabilecek besinlerden uzak durmak

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-En az iki hafta alkol ya da sigara kullanmamak iyileşme sürecinin daha konforlu olmasını sağlarken aynı zamanda operasyon sonrasında oluşabilecek bir komplikasyonun engellenmesinde etkili olur.

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç

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