Burun estetiği öncesi ve sonrası bunlara dikkat!

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, burun estetiği ameliyatı olmak isteyen adaylara, operasyon öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiği konusunda birbirinden sağlıklı bilgileri bizler için paylaştı.

Revizyon rinoplasti operasyonuna duyulan ihtiyacı azaltmak için her ne kadar doktorların uzmanlığı önemli olsa da hastaların iyileşme süresince dikkat etmesi gereken konular da bu noktada çok etkili. Burun estetiğinin planlama sürecinde mutlaka doktor önerilerini dikkate alınmalı ve uygulanmalı.

OPERASYON ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burun estetiği öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri sürece bağlı olarak sıralayabiliriz. Operasyondan 10 gün öncesinde alınması gereken önlemler;

-Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, nezle ya da grip gibi bir soruna yakalanmamak için özen gösterilmesi gerekir.

-Sigara içenlerin en az 10 gün öncesinde, mümkünse 15 ila 30 gün önce sigara kullanımını bırakması gerekir.

-Operasyonu yapacak olan doktorun tavsiye etmediği herhangi bir ilaç ya da destekleyici tedavi kullanılmamalıdır.