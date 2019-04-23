Burun estetiği süresi 5 dakikaya iniyor

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, tavşanlarda başarıyla uygulanan teknik hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırmacılar, kıkırdağın yeniden şekillendirilebilmesi için daha esnek olmasını sağlayacak elektrik akımını kıkırdaktan geçirerek deneyler yaptılar.

Yeni teknik, tavşanlarda denendi ve hayvanların kulakları başarıyla dik halden yatık hale getirildi.

Doku bir kez şekillendirildikten sonra, elektrik akımı durdurularak birkaç dakika boyunca sertleşmesi için bırakıldığında, yapılan her tür değişikliğin kalıcı olduğu görüldü. Hastalara bunu teklif etmeden önce zarar verici herhangi bir yan etkisi olup olmadığından emin olunması için bir dizi araştırma daha yapılacak.

İnsan deneyleri de başarıyla sonuçlandıktan sonra burun estetiği süresi 5 dakikaya inecek.

AVANTAJLARI NELER?

Yeniden şekillendirme (EMR) olarak adlandırılan bu tekniğin avantajı; sadece lokal anestezi gerektirmesidir. Geleneksel cerrahiden farklı olarak, dikiş gerektirmediği gibi yara izi bırakma riski de bulunmamaktadır. Ayrıca nefes almada zorluk ya da hastanın koku alma duyusunda değişiklik gibi sonuçları da yoktur.”



