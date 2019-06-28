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Burun estetiğine dikkat! Ameliyat sırasında nasıl bir burunla karşılaşacağı bilinmediği için bakın ne yapılıyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ESTETİK HABERLERİ  | 28.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Op.Dr. Ali Değirmenci, revizyon burun estetiğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Burun estetiğine dikkat! Ameliyat sırasında nasıl bir burunla karşılaşacağı bilinmediği için bakın ne yapılıyor?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Ali Değirmenci, “Revizyon rinoplasti daha önce estetik burun operasyonu geçiren hastaların gerek burnun fonksiyonlarının, gerekse burnun dış görünümündeki şekil bozukluğunun devam etmesi ya da daha kötüye gitmesi sonucunda tekrar ameliyat ihtiyaçlarının olmasıdır. Literatürde rinoplasti ameliyatı olan her 10 hastadan 2 sinin düzeltici ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir.

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Ancak tecrübeli ellerde bu oran daha düşük olmakla birlikte, bazen hastanın mutsuzluğu, iyileşme sorunları, cerrahi teknik kusurlar nedeniyle hastalar ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalabilir. Düzeltici cerrahiler genellikle sınırlı müdahaleleri içerirler ve çoğu zaman kısa sürede tamamlanırlar. İkinci kez ameliyat ihtiyacı olan hastalar, çok dikkatli olmalı, ikinci ameliyatlarını, durumu anlayabilen, tespitlerinde tutarlı, konuya hakim olan hatayı düzeltebilecek, üçüncü bir ameliyata gereksinim duyulmayacak donanımlı bir cerrahı aramalılardır” dedi.

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Doğal bir burun konseptini benimsemiş ve bu konuda uzman bir doktorun var olduğunu bilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Op.Dr. Değirmenci, “Rinoplasti ameliyatını sadece sıradan bir operasyon olmadığını ve bu işin sanat, bilim ve estetiğin buluşması olarak gören, bu işe bütün enerji ve konsantrasyonunu ayıran bir doktora ihtiyacınız olduğunu kavramalısınız. Revizyon rinoplasti ihtiyacı duyan burunların tekrar operasyonu tabi ki kolay değildir. Çünkü burundaki birçok destek noktası bozulmuş ve kıkırdak ve kemik yapılarda kaymalar meydana gelmiş olabilir. Cerrah ameliyat sırasında nasıl bir burunla karşılaşacağını her zaman kestiremeyebilir. Burundaki kıkırdak yapılar alındıysa, tekrar şekil vermek için vücudun diğer bölümlerinden, kulaktan veya kaburgadan kıkırdak greftlerin alınmasına ihtiyaç olabilir” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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