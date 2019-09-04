Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin

Toplumda çok sık karşılaşılan burun tıkanıklığı eğer uzun süreli devam ederse, hayat kalitesini ciddi oranda etkilemesi ve ilişkili olduğu diğer yapılara olan olumsuz etkileri nedeni ile önemli bir sağlık problemi haline gelir. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, burun tıkanıklığının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DEVAM ETTİĞİ TAKTİRDE PEK ÇOK PROBLEME NEDEN OLABİLİYOR

Burun tıkanıklığı devam ederse sürekli ağız solunumuna bağlı boğaz kuruluğuna, sık geçirilen boğaz enfeksiyonlarına, koku ve tat alma bozukluklarına, uyku sorunlarına, cinsel problemlerden ses kalitesinde düşüklüğe kadar pek çok önemli problemlere neden olabiliyor.

Burun tıkanıklığı, burun yapılarında görülen anatomik problemlere veya burun içindeki dokularda şişliğe yol açacak iltihaplara bağlı oluşabilir. Burun tıkanıklığı tedavisinde önemli olan nokta, bu şikayete neden olan sebebin tam olarak saptanması. Çünkü doğru ve başarılı bir tedavinin en önemli yolu, doğru tanı konulmasından geçer.