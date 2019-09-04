KADIN

Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin

Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Burun bir nefes organıdır ve bu nedenle tüm vücudumuz için hayati önem taşır.

Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin

Toplumda çok sık karşılaşılan burun tıkanıklığı eğer uzun süreli devam ederse, hayat kalitesini ciddi oranda etkilemesi ve ilişkili olduğu diğer yapılara olan olumsuz etkileri nedeni ile önemli bir sağlık problemi haline gelir. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, burun tıkanıklığının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DEVAM ETTİĞİ TAKTİRDE PEK ÇOK PROBLEME NEDEN OLABİLİYOR

Burun tıkanıklığı devam ederse sürekli ağız solunumuna bağlı boğaz kuruluğuna, sık geçirilen boğaz enfeksiyonlarına, koku ve tat alma bozukluklarına, uyku sorunlarına, cinsel problemlerden ses kalitesinde düşüklüğe kadar pek çok önemli problemlere neden olabiliyor.

Burun tıkanıklığı, burun yapılarında görülen anatomik problemlere veya burun içindeki dokularda şişliğe yol açacak iltihaplara bağlı oluşabilir. Burun tıkanıklığı tedavisinde önemli olan nokta, bu şikayete neden olan sebebin tam olarak saptanması. Çünkü doğru ve başarılı bir tedavinin en önemli yolu, doğru tanı konulmasından geçer.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığı nedenlerini iki ana başlıkta toplayabiliriz; Burun hava pasajını kapatan anatomik problemler ve burun içi yapılarda şişliğe neden olan iltihaplar. Burun hava pasajını kapatan nedenlerin başında burun kıkırdak ve kemiğindeki eğrilikler, burun etlerinin büyümesi ve geniz eti gelirken; burun içi yapıları şişiren nedenlerin başında da alerji, kronik sinüzit gibi nedenler yer alır.

2

BURUN TIKANIKLIĞI NEDENE YÖNELİK TEDAVİ EDİLİR

Eğer burun orta bölmesindeki eğrilik, burun tıkanıklığına neden oluyorsa septoplasti olarak adlandırılan burun bölmesi düzeltme ameliyatı önerilir. Eğer burun etleri büyümüş ise bunları keserek çıkartmak yerine, bazı teknolojik cihazlarla küçültülmesi işlemleri tercih edilir.

3

Burun etleri aldığımız havayı ısıtıp nemlendirdikleri için normal sağlıklı nefes almanın bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işlemdeki temel amaç, burun etlerinin fonksiyonlarını bozmadan hacmen küçültülmesidir.

Kronik sinüzit varlığında endoskopik olarak sinüslerin açılması ve boşaltılması cerrahisi gereklidir.
Sıklıkla çocuklarda gözlenmekle beraber bazen erişkinlerde de saptanabilen büyümüş geniz eti varlığında ise ağız yolu ile girilerek geniz eti kazınarak alınır.

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç

Instagram: @drmehmetemredinc

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Dikkat! Yüzde 50'si elle bulaşıyorDikkat! Yüzde 50'si elle bulaşıyor
Hareketsiz yaşamın yorgunluk ile bağlantısı ve çözüm yollarıHareketsiz yaşamın yorgunluk ile bağlantısı ve çözüm yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burun tıkanıklığı burun tıkanıklığının nedenleri

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı: Kara Fatma

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı: Kara Fatma

Yaşa bakmıyor! Kadınlar bu sorunu eşlerine bile söyleyemiyor

Yaşa bakmıyor! Kadınlar bu sorunu eşlerine bile söyleyemiyor

Kalçaları açıkta bırakan yeni trend!

Kalçaları açıkta bırakan yeni trend!

Dikkat! Yüzde 50'si elle bulaşıyor

Dikkat! Yüzde 50'si elle bulaşıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nedir, nerelerde kullanılır?

Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nedir, nerelerde kullanılır?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bu ilacı kullanacaksanız, aman dikkat!

Bu ilacı kullanacaksanız, aman dikkat!

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonbahar sizin için hastalık mevsimi olmasın

Dikkat! Yüzde 50'si elle bulaşıyor

Hareketsiz yaşamın yorgunluk ile bağlantısı ve çözüm yolları

Hareketsiz yaşamın yorgunluk ile bağlantısı ve çözüm yolları

Egzama bitkisel tedaviyle tarihe karıştı

Egzama hastalığına şifalı otlarla çare bulundu

Uzmanından güneş koruyucu uyarısı

Uzmanından güneş koruyucu uyarısı

Horlamanın gizli kahramanı : Burnumuz

Horlamanın gizli kahramanı : Burnumuz

Doğum gününde mum üflemeyi sevenlerdenseniz bir kez daha düşüneceksiniz

Üflemeden önce bir kez daha düşüneceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.