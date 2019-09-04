Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin

Toplumda çok sık karşılaşılan burun tıkanıklığı eğer uzun süreli devam ederse, hayat kalitesini ciddi oranda etkilemesi ve ilişkili olduğu diğer yapılara olan olumsuz etkileri nedeni ile önemli bir sağlık problemi haline gelir. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, burun tıkanıklığının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
DEVAM ETTİĞİ TAKTİRDE PEK ÇOK PROBLEME NEDEN OLABİLİYOR
Burun tıkanıklığı devam ederse sürekli ağız solunumuna bağlı boğaz kuruluğuna, sık geçirilen boğaz enfeksiyonlarına, koku ve tat alma bozukluklarına, uyku sorunlarına, cinsel problemlerden ses kalitesinde düşüklüğe kadar pek çok önemli problemlere neden olabiliyor.
Burun tıkanıklığı, burun yapılarında görülen anatomik problemlere veya burun içindeki dokularda şişliğe yol açacak iltihaplara bağlı oluşabilir. Burun tıkanıklığı tedavisinde önemli olan nokta, bu şikayete neden olan sebebin tam olarak saptanması. Çünkü doğru ve başarılı bir tedavinin en önemli yolu, doğru tanı konulmasından geçer.
BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?
Burun tıkanıklığı nedenlerini iki ana başlıkta toplayabiliriz; Burun hava pasajını kapatan anatomik problemler ve burun içi yapılarda şişliğe neden olan iltihaplar. Burun hava pasajını kapatan nedenlerin başında burun kıkırdak ve kemiğindeki eğrilikler, burun etlerinin büyümesi ve geniz eti gelirken; burun içi yapıları şişiren nedenlerin başında da alerji, kronik sinüzit gibi nedenler yer alır.
BURUN TIKANIKLIĞI NEDENE YÖNELİK TEDAVİ EDİLİR
Eğer burun orta bölmesindeki eğrilik, burun tıkanıklığına neden oluyorsa septoplasti olarak adlandırılan burun bölmesi düzeltme ameliyatı önerilir. Eğer burun etleri büyümüş ise bunları keserek çıkartmak yerine, bazı teknolojik cihazlarla küçültülmesi işlemleri tercih edilir.
Burun etleri aldığımız havayı ısıtıp nemlendirdikleri için normal sağlıklı nefes almanın bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işlemdeki temel amaç, burun etlerinin fonksiyonlarını bozmadan hacmen küçültülmesidir.
Kronik sinüzit varlığında endoskopik olarak sinüslerin açılması ve boşaltılması cerrahisi gereklidir.
Sıklıkla çocuklarda gözlenmekle beraber bazen erişkinlerde de saptanabilen büyümüş geniz eti varlığında ise ağız yolu ile girilerek geniz eti kazınarak alınır.
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
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