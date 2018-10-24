CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Bu bütçe, faiz, israf ve zam bütçesidir. Taşerona gelince zorla kadro, işçiye ve çiftçiye gelince zam yok ama cumhurbaşkanına gelince kapılar sonuna kadar açık, tasarruf yok." ifadelerini kullandı.

Girgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını anımsattı.

Bütçe teklifini eleştiren Girgin, "Bu bütçe, faiz, israf ve zam bütçesidir. Taşerona gelince zorla kadro, işçiye ve çiftçiye gelince zam yok ama cumhurbaşkanına gelince kapılar sonuna kadar açık, tasarruf yok. Sen vatandaşa tasarruf diyeceksin ama maaşını 74 bin liraya çıkaracaksın." dedi.

Çıkarılan KHK ile kamuda ve belediyelerde taşeron olarak çalışan işçilerin kamuda kadroya, belediyelerde ise belediye şirketlerine geçtiğini hatırlatan Girgin, yüz binlerce işçinin ise kapsam dışında bırakıldığını ve AK Parti'nin verdiği sözü tutmadığını ileri sürdü.

Süleyman Girgin, "İktidar, kangrenleşen taşeron konusuna pansuman çözüm yapmayı bırakmalıdır. Sorunun çözümü basittir. Şu an itibarıyla çalışmakta olan kamudaki tüm işçiler kadroya alınmalıdır." diye konuştu.

Girgin, 29 Ekim resepsiyonunun İstanbul'da yapılacak olmasını da manidar bulduğunu söyledi.

Öte yandan Girgin, salonda bulunan kürsüye, üzerinde "Malzeme değiliz işçiyiz", "Taşeron işçiye üvey evlat muamelesine hayır" yazılarının bulunduğu ve dönemin yetkililerinin taşeron işçilere ilişkin sözlerinin yazılı olduğu dövizleri astı.

