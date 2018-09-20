Büyük beden model verdiği pozla 'topa tutuldu'

Tess Holliday, bu kez sosyal medyada olay yarattı.

Büyük beden model Tess Holiday, her karesiyle tartışma yaratıyor

1 / 9 Geçtiğimiz haftalarda ünlü bir dergiye kapak pozu veren büyük beden model Tess Holliday, bu kez sosyal medyada olay yarattı. Üstelik eleştiri de yine aynı ünlüden geldi.

2 / 9 Holliday'in kapak pozunu da obeziteye özendirdiği için eleştiren ünlü TV'ci Piers Morgan, modelin Instagram paylaşımını da hiç acımadan "topa tuttu."

3 / 9 Holliday'in kapak pozunu da obeziteye özendirdiği için eleştiren ünlü TV'ci Piers Morgan, modelin Instagram paylaşımını da hiç acımadan "topa tuttu."

4 / 9 Morgan, Twitter hesabında yaptığ ıpaylaşımda Tess Holliday'in pozuna yönelik olarak "Bu çok üzücü. Tess'in kendisine daha dürüst davranacak, tehlikeli şekilde fazla kilolu olduğunu söyleyecek daha iyi arkadaşlara ihtiyacı var" diye yazdı. Morgan, Tess Holliday'in kilosu ile ilgili olarak bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.

5 / 9 Son dönem giderek yükselişe geçen büyük beden modellerden biri olan Tess Holliday'in ünlü bir dergiye kapak pozu vermesine de Morgan'dan eleştiri gelmişti.

6 / 9 TV'de sunduğu Good Morning Britain (Günaydın Britanya) programıyla tanınan deneyimli gazeteci Piers Morgan, 127 kiloluk Holliday'in dergi kapaklarında bu şekilde poz vermesini doğru bulmadığını söyledi. Morgan, genç modelin "obeziteye özendirdiğini" ileri sürdü ve "Bu durumun 'sıfır' bedeni özendirmeye çalışmaktan hiçbir farkı yok" diye konuştu.

7 / 9 33 yaşındaki Holliday, Cosmopolitan dergisi için üzerinde zümrüt yeşili bir mayo ile verdiği kapak pozunun kendisini hiç etkilemediğini söyleyen Piers Morgan, İngiltere'de çok sayıda insan obezite ile mücadele ederken bu pozun uygun olmadığını ileri sürdü.Morgan, sosyal medya hesabından bu kapağın tehlikeli ve yanlış yönlendirici nitelik taşıdığını ifade etti. Morgan'ın konuyla ilgili paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

8 / 9 Bir çocuk annesi Amerikalı model Tess Holliday, son dönemde giderek yükselen "bedensel olumlama" akımının öncülerinden biri.