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Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina fazla kilo eleştirilerine çıplak yanıt verdi! Kıyafetlerini çıkartıp kamera karşısına geçti

08.06.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sosyal medya fenomeni Olivia Messina olumsuz yorumlara meydan okumak için kıyafetlerini çıkartıp hayranlarının karşısına çıktı. Beden pozitifliğini savunan tamamen çıplak kalarak kamera karşısına geçmekten çekinmedi.

Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina fazla kilo eleştirilerine çıplak yanıt verdi! Kıyafetlerini çıkartıp kamera karşısına geçti

Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina genellikle vücut pozitifliğini savunan paylaşımlarıyla tanınıyor. Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 27 yaşındaki fenomen isim hayranlarının fazla kilolarına yönelik yaptığı eleştirilere sert bir hamleyle cevap verdi. Kıyafetlerini çıkartıp beden figürünü sergileyen fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Doğal saç buklelerinin vücudunda dalgalanmasına izin veren Messina gönderisine “Geri dönüşler ve güzellik işaretleri” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

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Sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttuğu gönderileri de Messina’nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz derece güzel” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ilham verici” yorumunu ekledi.

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sosyal medya fenomen büyük beden

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