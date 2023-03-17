'Büyük ihtimalle öyle olacak' diyerek uyardı: Bu yağış yine... 'Değerli eşyaları ve önemli belgeleri...' Gün ve saat verdi! Meteoroloji son dakika 17-21 Mart hava durumu

Yurt genelinde yağışlı hava devam edecek? Sel felaketinin yaşandığı bölgede sel riski devam ediyor mu? Meteoroloji'nin son hava durumu raporu ne? Şiddetli yağış nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman sel felaketini yaşamıştı. Bölgede yeniden bir sel riskinin olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji'nin son hava durumuna ilişkin yaptığı uyarıların yanı sıra Prof. Dr. Orhan Şen de dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu ile ilgili detaylar...

"BU YAĞIŞ YİNE SEL, TAŞKIN YAPABİLİR"

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e sel riskine ilişkin sorular sordu. Şen'den önemli açıklamalar geldi. Orhan Şen'in Şanlıurfa'da sel bölgesine dair uyarıları şöyle:

Yarın bu bölgede şiddetli bir yağış görünüyor. Özellikle Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey kısmı ve ilerleyen saatlerde Şanlıurfa'da dahil olmak üzere, Malatya'nın güneyi, pazar günü de Diyarbakır, Mardin civarlarında şiddetli yağış var. Bu yağış yine sel, taşkın yapabilir. Büyük bir ihtimalle de öyle olacak. O nedenle dikkat etmemiz gerekiyor.

"BU BÖLGENİN YARIN AKŞAMI ATLATMASI LAZIM"

Ama yarın cumartesi günü için Adana civarından başlayacak olan yağışlar Kahramanmaraş'ın doğusunda, özellikle yarın akşam saatlerinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis de dahil olmak üzere Urfa'nın kuzeyi ve güneyi de var ama kuzeyi biraz daha fazla, Malatya'nın güneyinde yarın akşam saatlerinde çok kuvvetli yağışlar gözüküyor. Pazar sabahı da Diyarbakır, Mardin, Batman civarlarında kuvvetli yağış gözüküyor. Pazar gününden sonra yağıştan kurtuluyor bu bölge. Pazartesi gününden sonra yağış yok denecek kadar. Bu bölgenin yarın akşamı atlatması lazım.

Genellikle buradaki su baskını taşkından kaynaklanan durum. Türkiye'nin vakit kaybetmeden bu taşkın ölçümlerinin yapıp ona göre yerleşim yerlerinin ve dere ıslahlarının yapılması lazım.

SEL DURUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ SIRALADI

Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Yarın cumartesi sel bölgesine yeni bir yağış geliyor. Yarın akşam ve gece Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Urfa, Malatya'nın güneyi Maraş'ın doğusu Pazar sabahı Diyarbakır, Mardin, Batman sel, taşkın ve su baskınlarına dikkat. Önceki tweetimde yazdım nelere dikkat edilmesi gerektiğine." ifadelerini kullandı.

Şen'in bir önceki paylaşımında yaptığı uyarı ise şu şekildeydi:

"Sel durumunda dikkat edilmesi gerekenler

Değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın

Yedek içme suyu bulundurun

Ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun

Asla sel suyu içinde araba kullanmayın

Elektrik, doğal gaz kapatın

Sel suyu temas etmiş bütün gıda atın"

Ayrıca Şen bir başka paylaşımında da "Bugün ülkemiz (İzmir haric) yağışlı. Genellikle yağmur, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin de kuvvetli. Marmara'da ve kuzey Ege'de poyraz kuvvetli. Sıcaklık kuzeyde azalıyor" dedi.

METEOROLOJİ'NİN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

17 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

18 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

19 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

20 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

21 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ



