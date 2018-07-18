Büyük memeler bel ve boyun ağrısına sebep oluyor

Göğüs büyüklüğü birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ağırlık yapan memeler; sırt ağrıları, omuzlarda sutyen askı izleri, meme altlarında pişiklere ve mantara yol açıyor. Bununla birlikte bel ağrısı, kamburluk ve çeşitli rahatsızlıklara da davetiye çıkarıyor.

Yaşam Kalitesini Düşürüyor!

Memeleri olması gerekenden daha büyük olan kadınlar, kendilerini saklamak zorunda hissediyor, daha bol kıyafetler giyerek göğüslerini kamufle etmeye çalışıyorlar. Büyük memeler, sportif faaliyetlerden uzak durma, kıyafet ve iç çamaşırı seçiminde güçlük çekme ve utanma duygusunu berberinde getiriyor, güvensizlik ve depresyon gibi sorunlara da neden olabiliyor.

Göğüsler, yaş, genetik özellikler, vücut ağırlığındaki değişiklikler, gebelik, emzirme, menopoz gibi nedenlerle değişikliğe uğrayabilirler. Bu değişikliklerin olumsuz sonuçlarını silmek için meme küçültme operasyonları yapılıyor.

Teknik olarak değişkenlik gösterse de küçültme, 3 tip iz ile sonuçlanır. Genellikle plastik cerrahın kendi tercihi olmakla birlikte meme boyutuna göre teknik değişmekte ve dolayısıyla izler de değişkenlik göstermektedir. Meme başı çevresinde çepeçevre tek bir iz, aynı yerden meme altı katlantıya dik inen bir iz daha veya bunlara ek olarak meme altı katlantıda kısa veya uzun üçüncü bir iz olacak şekilde izler olabilir. Genellikle bu izler 1-2 sene içerisinde belli belirsiz bir hale gelir.