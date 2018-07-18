Büyük memeler bel ve boyun ağrısına sebep oluyor

Göğüs büyüklüğü birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ağırlık yapan memeler; sırt ağrıları, omuzlarda sutyen askı izleri, meme altlarında pişiklere ve mantara yol açıyor. Bununla birlikte bel ağrısı, kamburluk ve çeşitli rahatsızlıklara da davetiye çıkarıyor.
Yaşam Kalitesini Düşürüyor!
Memeleri olması gerekenden daha büyük olan kadınlar, kendilerini saklamak zorunda hissediyor, daha bol kıyafetler giyerek göğüslerini kamufle etmeye çalışıyorlar. Büyük memeler, sportif faaliyetlerden uzak durma, kıyafet ve iç çamaşırı seçiminde güçlük çekme ve utanma duygusunu berberinde getiriyor, güvensizlik ve depresyon gibi sorunlara da neden olabiliyor.
Göğüsler, yaş, genetik özellikler, vücut ağırlığındaki değişiklikler, gebelik, emzirme, menopoz gibi nedenlerle değişikliğe uğrayabilirler. Bu değişikliklerin olumsuz sonuçlarını silmek için meme küçültme operasyonları yapılıyor.
Teknik olarak değişkenlik gösterse de küçültme, 3 tip iz ile sonuçlanır. Genellikle plastik cerrahın kendi tercihi olmakla birlikte meme boyutuna göre teknik değişmekte ve dolayısıyla izler de değişkenlik göstermektedir. Meme başı çevresinde çepeçevre tek bir iz, aynı yerden meme altı katlantıya dik inen bir iz daha veya bunlara ek olarak meme altı katlantıda kısa veya uzun üçüncü bir iz olacak şekilde izler olabilir. Genellikle bu izler 1-2 sene içerisinde belli belirsiz bir hale gelir.
Emzirmeye Engel Olur mu?
Meme küçültme ameliyatlarında kullanılan tekniğe bağlı olarak emzirme etkilenebilir. Meme başı ve çevresinin süt kanalları ile olan bağlantısı korunarak gerçekleştirilen operasyonda emzirmenin etkilenmesi oldukça düşüktür. Operasyonda meme başı ve çevresi tamamen alınarak tekrar yerine konulduğunda sinirler, kanallar ve süt bezleri olumsuz etkilenebilir.
Burada önemli olan memenin şekli, hastanın yaşı ve cerrahın uyguladığı teknik önemli. Büyük memeler kişinin yaşam kalitesini düşürüyorsa, ameliyat artık zorunlu hale gelmiş demektir.
Ameliyat Sonrası Süreç
Sigara içen hastalar, operasyondan önceki ve sonraki 3 hafta boyunca sigara içmeyi bırakmalıdır. Sigara yaraların iyileşme sürecini uzatır. İyileşme ile ilgili çeşitli problemlere davetiye çıkarabilir. Operasyon sonrası ağrı kesicilerle rahatlıkla geçen ağrı ve sızıların görülmesi olasıdır. 2-3 güne azalır, 1 hafta içerisinde kaybolur.
İşlem sonrası en az 3 ay sporcu sutyeni kullanımı kesinlikle gereklidir. Çoğunlukla dikişlerin alınması gerekmez. 6 ay-1 sene içerisinde meme son şeklini almış ve görünümü oturmuş olur.
Op. Dr. Alper Tuncel
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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