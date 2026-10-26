Cam silme suyuna mısır nişastası ekleyin! Üniversitede araştırılan yöntem dikkat çekti

Pencereleri temizlerken cam yüzeyinde iz kalması, temizlik sırasında karşılaşılan yaygın sorunlardan biri. Bu sorunu azaltmak için evde bulunan malzemelerle hazırlanan karışımlar tercih edilebilir.

ABD’deki Georgia Üniversitesi, ev temizliğine yönelik önerileri arasında beyaz sirke, mısır nişastası ve ılık suyla hazırlanan bir cam temizleme karışımına yer verdi.

Mutfaklarda özellikle yemek tariflerinde kullanılan mısır nişastası, bu karışımın dikkat çeken malzemesi olarak öne çıktı. Üniversitenin önerdiği tarifte üç malzeme bir araya getirilerek cam yüzeylerin temizliğinde kullanılabilecek bir solüsyon hazırlanıyor.

SİRKE VE MISIR NİŞASTASIYLA CAM TEMİZLEME KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Georgia Üniversitesi’nin paylaştığı tarife göre karışım için üç temel malzeme yeterli oluyor:

Çeyrek su bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Yaklaşık 946 mililitre ılık su

Malzemeler uygun bir kapta karıştırılarak temizleme solüsyonu hazırlanıyor. Karışımın bir sprey şişesine aktarılması, cam yüzeylere daha kolay uygulanmasını sağlıyor.

CAMLARI İZ BIRAKMADAN TEMİZLEMEK İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Hazırlanan karışımı uygularken şu adımlar takip edilebilir:

Beyaz sirke, mısır nişastası ve ılık suyu bir kapta iyice karıştırın

Hazırladığınız karışımı sprey şişesine aktarın

Temizlemek istediğiniz cam yüzeye püskürtün

Yüzeyi buruşturulmuş gazete kağıdıyla silerek kurulayın

Üniversitenin önerisinde, camların kurulanması için buruşturulmuş gazete kağıdı kullanılması da yer alıyor.

Geleneksel olarak tercih edilen bu yöntem, temizlik sonrasında oluşabilecek izleri azaltmaya yardımcı olabilecek bir alternatif olarak sunuluyor.

CAM TEMİZLİĞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Evde hazırlanan temizlik karışımlarını kullanmadan önce yüzeyin malzemeye uygunluğunu kontrol etmek önem taşıyor. Bu nedenle karışımın önce camın küçük ve fazla görünmeyen bir bölümünde denenmesi önerildi.

Pencere temizliğine başlamadan önce sinekliklerin çıkarılması da temizlik işlemini kolaylaştırabilir. Sineklikler ayrı olarak fırça ve deterjan yardımıyla temizlenebilir.

Önemli not: Cam yüzeyde iz kalmaması için temizlik kadar kurulama yöntemi de önemlidir. Karışımı kullanmadan önce cam üreticisinin bakım önerilerini dikkate almak ve özellikle kaplamalı camlarda uygunluğu kontrol etmek gerekir.