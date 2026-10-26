KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Cam silme suyuna mısır nişastası ekleyin! Üniversitede araştırılan yöntem dikkat çekti

Cam temizliğinde kullanılan ürünlere rağmen yüzeyde kalan lekeler ve silme izleri can sıkabilir. ABD'deki Georgia Üniversitesi'nin önerdiği üç basit malzemeli karışım cam temizliği için alternatif bir yöntem sundu. İşte evde kolayca hazırlanabilen karışımın tarifi ve uygulanışı...

Cam silme suyuna mısır nişastası ekleyin! Üniversitede araştırılan yöntem dikkat çekti
Mynet

Pencereleri temizlerken cam yüzeyinde iz kalması, temizlik sırasında karşılaşılan yaygın sorunlardan biri. Bu sorunu azaltmak için evde bulunan malzemelerle hazırlanan karışımlar tercih edilebilir.

ABD’deki Georgia Üniversitesi, ev temizliğine yönelik önerileri arasında beyaz sirke, mısır nişastası ve ılık suyla hazırlanan bir cam temizleme karışımına yer verdi.

Mutfaklarda özellikle yemek tariflerinde kullanılan mısır nişastası, bu karışımın dikkat çeken malzemesi olarak öne çıktı. Üniversitenin önerdiği tarifte üç malzeme bir araya getirilerek cam yüzeylerin temizliğinde kullanılabilecek bir solüsyon hazırlanıyor.

Cam silme suyuna mısır nişastası ekleyin! Üniversitede araştırılan yöntem dikkat çekti 1

SİRKE VE MISIR NİŞASTASIYLA CAM TEMİZLEME KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Georgia Üniversitesi’nin paylaştığı tarife göre karışım için üç temel malzeme yeterli oluyor:

  • Çeyrek su bardağı beyaz sirke
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • Yaklaşık 946 mililitre ılık su

Malzemeler uygun bir kapta karıştırılarak temizleme solüsyonu hazırlanıyor. Karışımın bir sprey şişesine aktarılması, cam yüzeylere daha kolay uygulanmasını sağlıyor.

Cam silme suyuna mısır nişastası ekleyin! Üniversitede araştırılan yöntem dikkat çekti 2

CAMLARI İZ BIRAKMADAN TEMİZLEMEK İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Hazırlanan karışımı uygularken şu adımlar takip edilebilir:

  • Beyaz sirke, mısır nişastası ve ılık suyu bir kapta iyice karıştırın
  • Hazırladığınız karışımı sprey şişesine aktarın
  • Temizlemek istediğiniz cam yüzeye püskürtün
  • Yüzeyi buruşturulmuş gazete kağıdıyla silerek kurulayın

Üniversitenin önerisinde, camların kurulanması için buruşturulmuş gazete kağıdı kullanılması da yer alıyor.

Geleneksel olarak tercih edilen bu yöntem, temizlik sonrasında oluşabilecek izleri azaltmaya yardımcı olabilecek bir alternatif olarak sunuluyor.

Cam silme suyuna mısır nişastası ekleyin! Üniversitede araştırılan yöntem dikkat çekti 3

CAM TEMİZLİĞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Evde hazırlanan temizlik karışımlarını kullanmadan önce yüzeyin malzemeye uygunluğunu kontrol etmek önem taşıyor. Bu nedenle karışımın önce camın küçük ve fazla görünmeyen bir bölümünde denenmesi önerildi.

Pencere temizliğine başlamadan önce sinekliklerin çıkarılması da temizlik işlemini kolaylaştırabilir. Sineklikler ayrı olarak fırça ve deterjan yardımıyla temizlenebilir.

Önemli not: Cam yüzeyde iz kalmaması için temizlik kadar kurulama yöntemi de önemlidir. Karışımı kullanmadan önce cam üreticisinin bakım önerilerini dikkate almak ve özellikle kaplamalı camlarda uygunluğu kontrol etmek gerekir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kışın cilt bakımı nasıl yapılır? Kozmetik alırken bunlara dikkatKışın cilt bakımı nasıl yapılır? Kozmetik alırken bunlara dikkat
Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktıSosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı

Anahtar Kelimeler:
cam silme pencere temizlik malzemeleri temizlik tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.