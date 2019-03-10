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Büyükbaş hayvan çalan zanlı, lastik patlayınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

Osmaniye'de bir çiftlikten 6 büyükbaş hayvan çalan zanlı, aracının lastiği patlayınca kazaya karıştı - Kazadan sonra kaçmaya çalışan zanlı, yakalanarak tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 6 büyükbaş hayvanı çalan zanlı, lastiği patlayan kamyonetinin kaza yapması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan 50 yaşındaki Mustafa Coşkun, çiftliğindeki 6 büyükbaş hayvanın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine inceleme yapan ekipler, hayvanların çiftliğin tel örgülerinin kesilerek çalındığını belirledi.

Araştırma sırasında, Bahçe ilçesinde büyükbaş hayvanları taşıyan bir kamyonetin kaza yaptığının anons edilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti.

Lastiğinin patlaması nedeniyle başka bir otomobile çarpan kamyonetin kasasında inceleme yapan jandarma, büyükbaş hayvanların Coşkun'a ait olduğunu tespit etti.

Kazadan sonra kaçan kamyonet sürücüsü M.A (35), otoyol gişelerinde yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mustafa Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalınan hayvanların yaklaşık 4 kilometre yürütülerek araca götürüldüğünü ifade ederek, "Hayvanlar ağır olduğu için büyük ihtimalle kamyonet taşıyamamış ve lastiği patlamıştır. Hayvanlarımız geri geldi mutluyuz. Hayvanlara buradan götürürken eziyet etmişler, yaralamışlar, buna çok üzüldük." dedi.

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Besicilik büyükbaş hırsızlık Jandarma Osmaniye

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