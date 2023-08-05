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Büyükçekmece'de denize atladıkları tekne akıntıya kapıldı! Kadın kayboldu, eşi kurtarıldı

05.08.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece sahilinde bir çift, demirlemeden atladıkları teknenin sürüklenmesi nedeniyle denizde kayboldu. Teknede bulunan kızlarının ihbarı üzerine ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. Denizde yüzmekten yorulan karı koca, sırt üstü yatarak ekipleri bekledi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, Mustafa A.'yı kurtardı. Akıntıya kapılarak kaybolan Melek A.'yı ise arama çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece'de denize atladıkları tekne akıntıya kapıldı! Kadın kayboldu, eşi kurtarıldı

Büyükçekmece'deki olay saat 17.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi, Baba Burnu Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. ve Melek A., kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı. Bir süre sonra çift, demir atmadan tekneden atlayarak yüzmeye başladı.

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BABA KURTARILDI ANNE KAYBOLDU

Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, anne ve baba yüzerek tekneye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada teknedeki kızları ise sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Yorulan çift sırt üstü yatarak ekipleri beklemeye başladı.

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Olay yerine kurtarma tekneleri ile gelen sahil güvenlik ekipleri, sırt üstü duran baba Mustafa A.'yı bularak kurtardı.

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Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Melek A. için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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“DENİZE GİREN KADIN KAYBOLDU"

Olayın olduğu sırada sörf yapan Ziyver Yüksel, "Sörf ile açılmıştım, rüzgârdan dolayı geri gelmekte zorlandım. Gelen geçen botlardan yardım istiyordum. Gelen botlardan biri, bir kadının kaybolduğunu ve aradıklarını söylediler. Ben onlarla konuşurken birini kurtarmışlar. Sahil güvenliğe de haber verdiler. Sahil güvenliği de açıklarda gördük. Son aldığımız bilgiye göre, bir aileymiş galiba. Denize giren bir kadının kaybolduğunu öğrendik" şeklinde konuştu. Ziyver Yüksel, "Bundan 3-4 yıl önce 2 kişi pedallı botlarla kaybolmuşlardı. Mudanya'da bulunmuşlardı. Bu bakımdan buralarda açılmak riskli" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece sahil güvenlik tekne

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