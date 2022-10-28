Büyükçekmece'de gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 345 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünlerin piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Konuya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 24 Ekim'de Büyükçekmece'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 210 bin lira olan gümrük kaçağı 345 tuşlu cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

