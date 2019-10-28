Büyükelçi Neziroğlu, Sudan Yükseköğretim Bakanı ile görüştü

Sudanlıların teknoloji ve mühendislik alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarını önemsediklerini ifade eden Neziroğlu, daha çok Sudanlı öğrenciyi Türkiye'ye göndermek istediklerini dile getirdi.

Neziroğlu, Türkiye bursları kapsamında 400 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunduğunu, ayrıca bu yıl ilk defa Yükseköğretim Kurulu tarafından 10 doktora bursu verildiğini aktardığını kaydetti.

Neziroğlu, görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Sağıyrun ile yükseköğretim alanındaki iş birliğini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.

Büyükelçi Neziroğlu, Sudan Yükseköğretim ve Bilim Bakanı İntisar Sağıyrun ile bir araya geldi.

"Arapça öğrenimi konusunda Sudan'a öğrencilerin gelebileceğinden bahsettik. Hem öğrenci hem akademisyen değişimini önemsiyorlar. Bu da önemli iş birliği alanlarımızdan biri olacak inşallah. Bakan Hanım üniversite rektörlerinden bu (üniversiteler arasında imzalanan) mutabakat zabıtlarının aktif hale getirilmesi ve bilimsel iş birliğinin daha da canlandırılmasını talep ediyor. TÜBİTAK'ın tecrübelerinden yararlanmak istiyorlar."

Büyükelçi Neziroğlu, Bakan Sağıyrun'a şubat ya da martta Sudan'da geniş katılımlı bir eğitim fuarı düzenlemek istediklerini ilettiklerini, kendisinin konuya çok sıcak baktığını dile getirdi.

Neziroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle üniversitelerimize AA aracılığıyla bir çağrı yapmak istiyorum. Sudan'da düzenleyeceğimiz eğitim fuarına tüm üniversitelerimizin katılımını bekliyoruz. Sudan'dan her yıl çok sayıda öğrenci başka ülkelere gidiyor. Biz, bunların önemli bir kısmının Türkiye'deki üniversitelerimizde okumalarını arzuluyoruz.

Bu konuda Türkiye'deki üniversitelerin desteğine ihtiyacımız var."

