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Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 23:30 | Son Güncelleme

Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Neziroğlu, Başkent Hartum'un Umdurman kentinde 400 öğrencinin eğitim gördüğü merkezdeki öğretmenler ve öğrencilerin taleplerini dinledi.

Yetkililerden bilgi alan İrfan Neziroğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan'da başta sağlık olmak üzere farklı alanlardaki projelerinden bahsetti.

Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye bursları hakkında da bilgi verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Neziroğlu, "Sudanla her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi, Niyala'daki Sudan Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi. Sudan'ın en güçlü hastanelerinden. Öyle ki civar ülkelerden, Çad'dan, Libya'dan bile hasta kabul ediyor." dedi.

İrfan Neziroğlu, TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'nin de önemli projelerden birisi olduğunu belirterek, "Anne çocuk sağlığı ve çocuk ölümleri Sudan'ın en ciddi sorunlarından bir tanesi. Bu sorunun çözümüne katkı yapmak istiyoruz. Zaman zaman bazı öğrencileri eğitim için Türkiye'ye de gönderiyoruz. Ümit ediyoruz ki ilerleyen yıllarda daha fazla ebe adayını Türkiye'ye göndeririz. Başta Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmak üzere üniversitelerimizin katkılarına ve iş birliğine açığız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi

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