Büyükelçiler, AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı

Soysal, "Millilerden asker selamını" çok anlamlı ve sembol bir fotoğraf olduğu için tercih ettiğini belirtti.

- Anlamlı ve sembol bir fotoğraf

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Rauf Soysal, Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı.

- Dünyaya kararlılık mesajı

Büyükelçi Egemen Bağış da "Millilerden asker selamı" fotoğrafını, milli takımın, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye’deki Mehmetçiğe selam göndererek dünyaya kararlılık mesajı verdiği için seçtiğini söyledi.

Bağış, haber kategorisinde Anadolu’nun hoşgörü medeniyetini ortaya koyduğu için Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı başlıklı" semazenlerin yer aldığı fotoğrafa oy verirken, aynı kategoride Büyükelçi Soysal ve Büyükelçi Gün’ün oyları ise Behçet Alkan’ın “Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü” fotoğrafından yana oldu.

Yaşam kategorisinde Büyükelçi Gün, Adsız Günebakan’ın "Kırmızı sezon" fotoğrafını tercih ederken, Büyükelçi Soysal ve Bağış da Cem Genco'nun “Luceyn’in ‘yüzü’ Türkiye’de gülüyor” fotoğrafına oy verdi.

Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah’ın azmi" fotoğrafına oy verirken, haber kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

