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Büyükelçiler, AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Büyükelçiler, AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Rauf Soysal, Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA’nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı.

AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Soysal, BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gün ve Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Bağış, spor kategorisinde tercihlerini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

- Anlamlı ve sembol bir fotoğraf

Büyükelçi Soysal, Paris’teki gösterilerde Fransız polisinin müdahalesi sonucunda ağır yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak olayı AGİT’in gündemine taşıdıklarını, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in Fransız polisinin endişe verici tutumuna ilişkin mesaj yayımladığını söyledi.

Soysal, "Millilerden asker selamını" çok anlamlı ve sembol bir fotoğraf olduğu için tercih ettiğini belirtti.

- Dünyaya kararlılık mesajı

Büyükelçi Egemen Bağış da "Millilerden asker selamı" fotoğrafını, milli takımın, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye’deki Mehmetçiğe selam göndererek dünyaya kararlılık mesajı verdiği için seçtiğini söyledi.

Bağış, haber kategorisinde Anadolu’nun hoşgörü medeniyetini ortaya koyduğu için Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı başlıklı" semazenlerin yer aldığı fotoğrafa oy verirken, aynı kategoride Büyükelçi Soysal ve Büyükelçi Gün’ün oyları ise Behçet Alkan’ın “Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü” fotoğrafından yana oldu.

Yaşam kategorisinde Büyükelçi Gün, Adsız Günebakan’ın "Kırmızı sezon" fotoğrafını tercih ederken, Büyükelçi Soysal ve Bağış da Cem Genco'nun “Luceyn’in ‘yüzü’ Türkiye’de gülüyor” fotoğrafına oy verdi.

Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah’ın azmi" fotoğrafına oy verirken, haber kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

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Millilerden Asker Selamı AA'nın "yılın fotoğrafları" Viyana

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